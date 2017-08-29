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Екатеринбуржцам "вернут" Шарджу28 августа в 14:45

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На крыльях "России".

С 8 октября 2017 года из екатеринбургского Кольцово вновь запустят чартерные рейсы в арабскую Шарджу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта. Авиасообщение восстановила авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библиоглобус". В течение первого месяца рейсы будут выполняться еженедельно, с ноября до конца мая 2018 – дважды в неделю.

Шарджа уже была в расписании Кольцово в 2014-2015 годах, тогда рейсы выполняля авиакомпания Air Arabia. Авиасообщение с эмиратом прервалось из-за снижения турпотока.

Стоит отметить, что Объединенные Арабские Эмираты ввели новый визовый режим для граждан России. Если раньше разрешение на въезд в страну нужно было оформлять заранее, заплатив около 100 долларов, то с февраля 2017 года бесплатную визу на 90 дней можно получить по прилету. Эта мера резко повлияла на количество россиян, отправляющихся в эту арабскую страну.

После "закрытия" Египта ОАЭ традиционно входят в тройку самых популярных у пассажиров Кольцово зимних морских направлений наряду с Таиландом и Вьетнамом.

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