Екатеринбург не разучился читать28 августа в 14:56
- Текст
- Комментарии (1)
Но в библиотеку не ходит.
Екатеринбург занял 4е место в России по количеству читающих жителей. В тройку лидеров вошли Москва, Новосибирск и Нижний Новгород. Таковы результаты федерального соцопроса, проведенного в августе 2017 года агентство Zoom Market среди 4800 россиян.
Самые популярные жанры – детектив, фантастика, классическая и историческая литература. При этом 68% россиян предпочитают бесплатно читать или скачивать книги в Интернете и только 18% покупают их в бумажном и электронном формате за деньги. 34% опрошенных в последний раз были в библиотеке в школе или в институте.
Свыше 22% опрошенных заявили, что им нравится формат аудиокниг, а 53% респондентов отметили, что читают книги в общественном транспорте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Пля... я книжки перестала читать из-за того, что там шрифт мелкий, а я стала слепошарой, а к очкам так и не привыкла. Пусть книгоиздатели думают об этом, что у большинства граждан зрение так себе, шрифт должОн быть не менее 14 (ну это если по комповски). А в журналах и в газетах читать нечего, слетни только и заказные глупые статейки про каких-нить сволочей, которые мне совсем не интересны.ответить
- Последние новости
-
28 августа в 20:11
Евгений Куйвашев закрыл целину в Академическом
И еще раз обсудил появление там медкластера.28 августа в 20:10
На подготовку свердловских школ ушло почти 3 миллиарда рублей
На учебники, ремонты и безопасность.28 августа в 19:07
В Челябинске гвардейцы изъяли 2,5 килограмма марихуаны
У рецидивистов.28 августа в 18:55
Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру
В 19 лет.28 августа в 18:23
На Южном Урале подросток попал в реанимацию после удара током
Хотел взобраться на столб.28 августа в 18:22
Хозяин тайги отъедается на огородах серовчан
В лесу кормиться нечем.28 августа в 18:20
Екатеринбурженка выпала из окна девятиэтажки
Ее личность устанавливают.28 августа в 18:19
Счетная палата нашла на складе пермской библиотеки 11 миллионов рублей
Инвалиды не в курсе.28 августа в 17:50
В поселке Пышма на бок завалилась фура
На прямом участке.28 августа в 17:49
"УралТанк" в Нижнем Тагиле пройдет на трех площадках
Перед губернаторскими выборами.28 августа в 17:43
В Югре удалось потушить полыхавшую 18 дней скважину
И загерметизировать.28 августа в 17:40
В первенстве жен российских чиновников победила представительница Татарстана
С доходом более 2 миллиардов.28 августа в 17:24
Облсуд пересмотрит приговор экс-гаишнику из Ревды
В конце августа.28 августа в 17:23
Трансферты 2018 года по осени считают
Нынешнего года.28 августа в 17:22
В Перми задержали бомжа-педофила
Его помог найти свидетель.
Главные новости
- 28 августа в 17:40В первенстве жен российских чиновников победила представительница Татарстана
- 28 августа в 15:24Для екатеринбуржцев открыли проезд по нечетной стороне проспекта Ленина
- 28 августа в 12:57Глава Минстроя РФ мчится в Дегтярск
- 28 августа в 11:08В карьерах под Нижним Тагилом утонули два дайвера
- 28 августа в 10:49Дело погубившего двух школьниц екатеринбуржца дошло до суда
Аналитика
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?
Почему Куйвашев сказал "нет"
Но не отказал девушке Юлии.