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Екатеринбург не разучился читать28 августа в 14:56

Но в библиотеку не ходит.

Екатеринбург занял 4е место в России по количеству читающих жителей. В тройку лидеров вошли Москва, Новосибирск и Нижний Новгород. Таковы результаты федерального соцопроса, проведенного в августе 2017 года агентство Zoom Market среди 4800 россиян.

Самые популярные жанры – детектив, фантастика, классическая и историческая литература. При этом 68% россиян предпочитают бесплатно читать или скачивать книги в Интернете и только 18% покупают их в бумажном и электронном формате за деньги. 34% опрошенных в последний раз были в библиотеке в школе или в институте.

Свыше 22% опрошенных заявили, что им нравится формат аудиокниг, а 53% респондентов отметили, что читают книги в общественном транспорте.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
бывшая читетальница 28 августа в 17:10

Пля... я книжки перестала читать из-за того, что там шрифт мелкий, а я стала слепошарой, а к очкам так и не привыкла. Пусть книгоиздатели думают об этом, что у большинства граждан зрение так себе, шрифт должОн быть не менее 14 (ну это если по комповски). А в журналах и в газетах читать нечего, слетни только и заказные глупые статейки про каких-нить сволочей, которые мне совсем не интересны.

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