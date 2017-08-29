Но в библиотеку не ходит.

Екатеринбург занял 4е место в России по количеству читающих жителей. В тройку лидеров вошли Москва, Новосибирск и Нижний Новгород. Таковы результаты федерального соцопроса, проведенного в августе 2017 года агентство Zoom Market среди 4800 россиян.

Самые популярные жанры – детектив, фантастика, классическая и историческая литература. При этом 68% россиян предпочитают бесплатно читать или скачивать книги в Интернете и только 18% покупают их в бумажном и электронном формате за деньги. 34% опрошенных в последний раз были в библиотеке в школе или в институте.

Свыше 22% опрошенных заявили, что им нравится формат аудиокниг, а 53% респондентов отметили, что читают книги в общественном транспорте.