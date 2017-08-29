Без права на ошибку.

В Нижнем Тагиле состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди коллективов газового хозяйства Свердловской области. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности специалисты продемонстрировали свои навыки и умения на единственном в регионе учебном полигоне, все объекты которого подключены к газоснабжению.

В финале встретились пять команд – по одной от АО "Екатеринбурггаз", Южного, Западного, Горнозаводского и Северного округов холдинга "ГАЗЭКС". В Нижний Тагил съехались лучшие специалисты, одержавшие победу на окружных этапах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Данный конкурс проводится на Среднем Урале ежегодно. Его главная цель – обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей за счет повышения профессионального уровня работников газовой службы.

Прежде чем приступить к практическим заданиям, конкурсанты сдали теорию – вопросы касались требований охраны труда, безопасных методов и приемов осуществления работ, технологии выполнения газоопасных работ.

На практическом этапе участники конкурса выполняли задания согласно своим номинациям. Например, бригада аварийно-диспетчерской службы проходила эстафету. Первый этап – безошибочный проезд трассы с препятствиями, второй – переход на байпас и обратно, третий – ликвидация возгорания на газопроводе, где зафиксирован выход голубого топлива, и установка бандажа.

Все задания – теоретические и практические – оценивались судейскими комиссиями по балльной системе. В итоге в общекомандном зачете победу одержала сборная "Екатеринбурггаза", вторыми стали представители Западного округа, третье место заняла дружина Южного округа.

Золото в номинации "Лучшая бригада АДС" получил "Екатеринбурггаз", серебро взял Западный округ, бронзу - Горнозаводской округ.

Лучшая бригада по обслуживанию газорегуляторного пункта работает в Западном округе, второе место заняли специалисты из "Екатеринбурггаза", третье – газовики Южного округа.

Победу в номинации "Лучшее звено по врезке газопровода в действующий газопровод под давлением" одержали слесарь и электрогазосварщик из Западного округа. На втором месте – представители Горнозаводского округа, на третьем – специалисты Южного округа.

Лучшим слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования стал Николай Волков из Нижнего Тагила, серебро взял Алексей Тагильцев из Каменска-Уральского, бронзу - Егор Уфимцев из Екатеринбурга.

Лучший машинист экскаватора – Юрий Канин из Екатеринбурга, на втором месте – Виктор Лесников из Каменска-Уральского, на третьем – Михаил Резанов из Первоуральска.

Генеральный директор холдинга "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков вручил победителям грамоты и знаменитые тагильские подносы, как символ города-организатора мероприятия. Также все они получат денежные премии.

"Сегодня, в преддверии Дня газовика, мы чествуем лучших в профессии. Все собравшиеся уже являются победителями окружных соревнований, а значит, доказали высококлассный уровень подготовки. В Нижнем Тагиле состоялась настоящая "битва" мастеров, которые продемонстрировали точность в каждом движении, четкость выполнения заданий. У газовиков нет права на ошибку и в повседневной работе, от их правильного решения и уверенных действий зависит жизнь тысяч потребителей", - отметил Валерий Боровиков.