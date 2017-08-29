Вместе.

Власти Китая и России намерены совместно осваивать космос. Соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы будет подписано в октябре 2017 года, передает телеканал CGTN.

Партнеры собираются искать обломки космических аппаратов, создавать новые спутниковые системы, осваивать Луну. Также в их планах полет человека на естественный спутник Земли, передает "Уралинформбюро".