Специалисты взяли пробы воды.

В поселке Большой Исток (Сысертский городской округ) в акватории реки Исеть передохла рыба.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, организована проверка. К ней привлекли специалистов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также сотрудников Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ревизоры отобрали рыбу и воду для анализа.

Стоит отметить, что в начале августа 2017 года массовый замор рыбы произошел в Сысертском и Верхнесысертском прудах. Окрестности окутал жуткий запах. Тогда надзиратели также проверяли водоемы.

Ранее по теме:

В Сысерти передохла рыба