×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Большом Истоке передохла рыба28 августа в 16:45

  • Текст

Специалисты взяли пробы воды.

В поселке Большой Исток (Сысертский городской округ) в акватории реки Исеть передохла рыба.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, организована проверка. К ней привлекли специалистов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также сотрудников Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ревизоры отобрали рыбу и воду для анализа.

Стоит отметить, что в начале августа 2017 года массовый замор рыбы произошел в Сысертском и Верхнесысертском прудах. Окрестности окутал жуткий запах. Тогда надзиратели также проверяли водоемы.

Ранее по теме:
В Сысерти передохла рыба

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×