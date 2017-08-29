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"УралТанк" в Нижнем Тагиле пройдет на трех площадках28 августа в 17:49

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Перед губернаторскими выборами.

В Нижнем Тагиле 9 сентября 2017 года впервые состоится военно-патриотический фестиваль "УралТанк". Мероприятие приурочено к празднованию Дня танкиста и танкостроителя. Следует отметить, что 10 сентября в Свердловской области будут выбирать губернатора.

Как рассказали "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, фестивалю приготовлены три площадки: около ДК имени И.В.Окунева, на площади Славы и на полигоне "Старатель", куда прибудет российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"На городских площадках запланирована обширная программа, выступления творческих коллективов, гастрономический фестиваль с мастер-классами по уральской кухне, работа разнообразных интерактивных площадок, фотозон. Сюда будет организована трансляция кубка Урала по снайпингу, показательных прыжков с парашютом, исторической реконструкции. Вход на эти площадки – свободный. На полигон "Старатель" вход будет осуществляться в рамках специально разработанной билетной программы", – рассказал замминистра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов .

Предполагается, что основной аудиторией праздника станет подрастающее поколение: школьники, студенты, кадеты, участники поисковых отрядов. На "УралТанк" приедут гости не только из Свердловской области, но и соседних регионов - Тюменской области и Пермского края.

Инициатива масштабного празднования Дня танкиста на Урале принадлежит министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву. Мероприятие направлено на сохранение позиции региона в федеральной и международной программе значимых выставочных и туристических событий после того, как традиционная выставка вооружений переехала из Нижнего Тагила в Подмосковье.

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