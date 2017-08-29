Инвалиды не в курсе.

Счетная палата РФ проанализировала выполнение регионами госпрограммы "Доступная среда" на средства федерального бюджета.

В ходе проверки аудиторы выявили многочисленные недостатки и нарушения. Например, в 2014 году Пермская краевая библиотека имени Герцена получила субсидию в размере 10,7 миллиона рублей на приобретение и установку подъемника и 2 пассажирских лифтов для инвалидов. На момент проведения проверки подъемник в эксплуатацию введен не был и пылился на складе более 2 лет, передает "Уралинформбюро".

Свыше 40% респондентов, принявших участие в опросе Счетной палаты, отметили, что оснащение объектов социального и иного назначения специальными устройствами для доступа к ним инвалидов осуществляется с нарушением нормативов, еще 33% – что очень медленно и лишь ограниченным набором приспособлений.