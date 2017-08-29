Хозяин тайги отъедается на огородах серовчан28 августа в 18:22
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В лесу кормиться нечем.
Медведи продолжают держать в страхе жителей Серова. 26 августа один из косолапых похозяйничал на садовых участках недалеко от поселка Энергетиков.
"Утром, как всегда, моя соседка приехала в сад. Но не узнала своего огорода. Части грядок как будто и не было. Такое ощущение, что бульдозер прошел. А там, где должна была расти морковка – ни вершков, ни корешков. Все подчистую съедено. И рядом – медвежий, извиняюсь, помет с фрагментами не переработанных в желудке корнеплодов. Я сам это видел. По разговорам понял, что владелица участка не одна пострадала от голодного зверя. На мой вопрос, не боится ли соседка теперь приезжать в сад, она ответила, что теперь он уже сюда не придет – ему здесь есть нечего", - цитирует очевидца "Серовский рабочий".
Несколькими днями ранее косолапого видели в районе молокозавода, который расположен неподалеку от разоренных в минувшие выходные грядок, передает "Уралинформбюро". Также, по словам горожан, медведь был замечен у школы №11 и в ее окрестностях.
В соседнем Волчанске хозяина тайги, четыре дня досаждавшего местным жителям, пришлось пристрелить. Готова к встрече с косолапым и группа охотников из пермского Гремячинска, население которого призывают без лишней надобности не ходить в лес - он "кишит" медведями.
По словам охотоведов, медведей к людям гонит голод - из-за поздней весны и холодного лета в лесу мало ягод и кедрового ореха.
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