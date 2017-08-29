На подготовку свердловских школ ушло почти 3 миллиарда рублей28 августа в 20:10
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На учебники, ремонты и безопасность.
Школы Среднего Урала на 100% обеспечены учебниками. На их покупку было выделено более 460 миллионов рублей из всех источников финансирования. Кроме того, приобретено более 20 500 единиц учебного, лабораторного, спортивного, компьютерного оборудования. Такие цифры были озвучены в ходе селекторного совещания по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Почти полмиллиона детей примут в День знаний свердловские школы. На их подготовку к учебному году потрачено более 2,2 миллиарда рублей из областного и местных бюджетов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
"Около половины этой суммы ушло на ремонт и реконструкцию зданий. Также значительная сумма - направлена на приведение помещений в соответствие санитарным нормативам, пожарной и антитеррористической безопасности", - отметил первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.
Исключением станет школа в деревне Верх-Тиса (Ачитский ГО). Восстановление ее кровли после урагана завершат к 28 октября. Пока 40 ученикам придется на автобусах ездить в Ачит.
В целом по области спецтранспортом пользуются порядка 15 000 юных свердловчан. За последние полтора года автопарк учебных заведений обновился практически на треть - было закуплено свыше 130 новых школьных автобусов.
В целом на обеспечение безопасности дорожного движения с участием детей потрачено 764 миллиона рублей, пояснил заместитель министра общего и профессионального образования региона Юрий Зеленов.
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