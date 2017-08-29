И еще раз обсудил появление там медкластера.

28 августа 2017 года в екатеринбургском микрорайоне Академический завершилась восьмая одноименная Всероссийская студенческая стройка. С ее закрытием стройотрядовцев поздравил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Считаю, что целина в районе "Академический" - отличный пример партнерства власти, бизнеса и общественных организаций региона. Знаю, что вы потрудились на славу, чтобы создать облик нового города - города будущего. Этим летом вы существенно повысили благоустройство района - красили и штукатурили стены, укладывали плитку на тротуарах, ставили бордюры и новые скамейки. Вы трудились наравне с профессионалами и получили достойное вознаграждение за эту работу", - отметил он, подчеркнув, что студенческая стройка - это отличная школа жизни, товарищества и взаимовыручки.

Врио губернатора поблагодарил учащихся вузов, Свердловский областной студенческий отряд и лично его руководителя Лейлу Расулову за большой вклад в развитие молодежного движения Среднего Урала.

Проект "Всероссийская студенческая стройка "Академический" реализуется с 2010 года по инициативе члена Общественной палаты региона, члена совета директоров "РГС-Академическое" Алексея Воробьева. За эти годы в строительстве самого молодого района Екатеринбурга приняли участие 120 стройотрядов, около 3000 бойцов из 35 регионов России, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Работа на Среднем Урале для стройотрядовцев есть на несколько лет вперед. В преддверии ЧМ-2018 и в свете участия города в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 планируется реализовать множество инфраструктурных проектов. Например, бойцы могут быть заняты в возведении будущего ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда.

В планах и расширение Академического. О сотрудничестве при формировании комфортной среды для его жителей договорились врио губернатора Евгений Куйвашев, председатель правления компании "Т Плюс" Денис Паслер и президент компании "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

"Большие дела не делаются в одиночку. Строительство Академического - это проект государственно-частного партнерства. И это показательно. Ведь можно много фантазировать перед начало какого-то проекта, можно даже иметь под него финансы, но реализовать его невозможно без воли. Такой волей обладает Евгений Куйвашев - настоящий образец государственного человека", - подчеркнул В.Голубицкий.

Особое внимание было уделено созданию и развитию на территории микрорайона медицинского кластера. В него войдут Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Уральский государственный медицинский университет, институты УрО РАН и медицинские учреждения региона.

Представители медицинского сообщества Среднего Урала поддержали его появление. "У нас говорят: качество оказанной медицинской помощи не может быть выше уровня полученного образования. Потому медицинский кластер - это то, чего ждали все жители Свердловской области", - отметила директор областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Главный врач Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса Игорь Пушкарев назвал создание медкластера - первым и важнейшим проектом будущей пятилетки.