×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Байкал стал самым популярным памятником ЮНЕСКО в РоссииСегодня в 08:29

  • Текст

За год его посещает 3 миллиона туристов.

Озеро Байкал возглавило ТОП-10 самых популярных в России памятников ЮНЕСКО, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. За год его посещает 3 миллиона человек.

Байкал попал в список ЮНЕСКО в 1996 году, передает "Уралинформбюро". Рядом с озером, которое находится на границе Иркутской области и Бурятии, расположена целая сеть природных заповедников и национальных парков.

Также в ТОП-10 самых популярных достопримечательностей вошли "Золотые горы Алтая" (Горный Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), "Вулканы Камчатки" (Камчатка), природный парк "Ленские столбы" (Якутия), "Девственные леса Коми" (Коми), "Центральный Сихотэ-Алинь" (Приморье), природный комплекс заповедника "Остров Врангеля" (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).

Следует отметить, что ранее Министерство природы РФ направило в правительство законопроект, разрешающий сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала, а также перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Ранее по теме:
Земли лесного фонда на Байкале рискуют стать промышленными

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×