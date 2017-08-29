За год его посещает 3 миллиона туристов.

Озеро Байкал возглавило ТОП-10 самых популярных в России памятников ЮНЕСКО, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. За год его посещает 3 миллиона человек.

Байкал попал в список ЮНЕСКО в 1996 году, передает "Уралинформбюро". Рядом с озером, которое находится на границе Иркутской области и Бурятии, расположена целая сеть природных заповедников и национальных парков.

Также в ТОП-10 самых популярных достопримечательностей вошли "Золотые горы Алтая" (Горный Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), "Вулканы Камчатки" (Камчатка), природный парк "Ленские столбы" (Якутия), "Девственные леса Коми" (Коми), "Центральный Сихотэ-Алинь" (Приморье), природный комплекс заповедника "Остров Врангеля" (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).

Следует отметить, что ранее Министерство природы РФ направило в правительство законопроект, разрешающий сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала, а также перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

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