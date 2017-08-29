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Земляне забывают русский языкСегодня в 08:52

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За границей перестали ему обучать.

За последние 25 лет число русскоговорящих людей в мире снизилось на 50 миллионов человек, заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Потому что в Советском Союзе, посчитайте, все были русскоязычные. Значит, старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение, которое русскоязычное поколение далеко не поголовно", - цитирует политика "Интерфакс".

По словам Никонова, до распада СССР число говорящих по-русски составляло порядка 350 миллионов человек. Значительные потери, считает он, связаны с тем, что теперь в странах Восточной Европы русский язык не является обязательным к обучению, передает "Уралинформбюро".

"Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае, это сопоставимая цифра", - добавил парламентарий.

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