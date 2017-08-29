Земляне забывают русский языкСегодня в 08:52
- Текст
За границей перестали ему обучать.
За последние 25 лет число русскоговорящих людей в мире снизилось на 50 миллионов человек, заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Потому что в Советском Союзе, посчитайте, все были русскоязычные. Значит, старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение, которое русскоязычное поколение далеко не поголовно", - цитирует политика "Интерфакс".
По словам Никонова, до распада СССР число говорящих по-русски составляло порядка 350 миллионов человек. Значительные потери, считает он, связаны с тем, что теперь в странах Восточной Европы русский язык не является обязательным к обучению, передает "Уралинформбюро".
"Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае, это сопоставимая цифра", - добавил парламентарий.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:31
Вице-примьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
При свидетелях.Сегодня в 19:27
На Сочи идут смерчи и ливни
Задержаны все рейсы.Сегодня в 19:11
Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Экс-глава минздрава выходит на УДО.Сегодня в 18:44
"Урал" поедет в Ярославль бороться за Кубок России
С "Шинником".Сегодня в 18:44
Миасец на Mazda протаранил "Газель" и сбил пешехода
Его ищут.Сегодня в 18:38
Пермский вор "обчистил" 74 дачи
За что отправится в колонию.Сегодня в 18:37
В Челябинске ОМОН уложил десятки мужчин лицом на асфальт
Рядом с грузинским рестораном.Сегодня в 18:28
Пайщики "Нового Уктуса" ждут 3 сентября
А чиновники путаются в показаниях.Сегодня в 18:20
Пострадавший в "ДТП со столбом" челябинец скончался
Спустя сутки после аварии.Сегодня в 18:19
Екатеринбурженка отсудила 342 тысячи за канализационный люк
Испортивший ее машину.Сегодня в 17:44
В Екатеринбурге построят переход с лифтом
В охраняемой природной зоне.Сегодня в 17:39
В центре Екатеринбурга иномарка вылетела на тротуар
И снесла знак.Сегодня в 17:02
Сургутянина будут судить за гибель 3-летнего мальчика
На реке.Сегодня в 16:54
Никас Сафронов получил 9 миллионов рублей за палец
Поврежденный.Сегодня в 16:53
Две трети россиян жалуются на неравную оплату труда
Провинции не угнаться за Москвой.
Главные новости
- Сегодня в 19:31Вице-примьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
- Сегодня в 19:11Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
- Сегодня в 18:28Пайщики "Нового Уктуса" ждут 3 сентября
- Сегодня в 14:52Команда ФАС грозит проституткам в массажных салонах
- Сегодня в 14:42Челябинскую область поразил массовый мор
Аналитика
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?