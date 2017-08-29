В первой половине 2017 года.

В первую пятерку самых угоняемых легковушек в России вошли машины марок Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus. Об этом свидетельствуют результаты опроса страховщиков, проведенного РИА "Новости" по итогам января-июня 2017 года.

Чуть меньшей популярностью у автоворов пользуются BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford. Впервые в страховых компаниях зафиксировали рост интереса угонщиков к УАЗам, в основном это Patriot.

Если говорить о конкретных моделях, то чаще всего владельцы лишаются Hyundai Solaris, Camry и Land Cruiser от Toyota, Focus и Kuga от Ford, Sportage и Rio от Kia, Mazda 6 и CХ-5, а также BMW X1, Renault Sandero, Lexus LX и УАЗ 3163 Patriot, передает "Уралинформбюро".

По словам экспертов, популярность данных авто у угонщиков объясняется их широким распространением на рынке, что существенно облегчает сбыт краденой машины как целиком (с перебитыми номерами или поддельными документами), так и по запчастям.