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Сотрудников ММК готовят к сдаче ГТОСегодня в 13:20

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Запущен центр тестирования.

ММК первым среди промышленных предприятий Южного Урала открыл центр тестирования ГТО на базе своего спортклуба "Металлург-Магнитогорск". Приобретено необходимое оборудование, разработаны программы тренировочных занятий и графики проведения мероприятий по выполнению нормативов, максимально удобные для металлургов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК, "Металлург-Магнитогорск" - один из крупнейших спортивных клубов в стране. На постоянной основе спортом там занимается больше 15 тысяч человек. На площадках клуба проходят зимняя и летняя спартакиады ПАО "ММК".

В спорткомплексе есть легкоатлетический манеж, специализированный зал настольного тенниса, стрелковый тиром с мультимедийным оборудованием, водно-гребная база, площадки для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, отличная трасса биатлона. Сейчас строится горнолыжный спуск.

В спортклубе "Металлург-Магнитогорск" каждый магнитогорец может предварительно потренироваться для сдачи ГТО. Чтобы выполнить тесты, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО (www.gto.ru) и получить унифицированный индивидуальный номер.

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