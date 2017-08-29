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В Шумихе участнице акции "Онлайн-плательщик" вручили микроволновкуСегодня в 09:23

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Она стала 21 победительницей.

В Шумихе вручили микроволновку 21 победительнице акции "Онлайн-плательщик". Ее организаторы - Энергосбытовая компания "Восток" и Единый расчетный центр "Прогресс".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", на этот раз удача улыбнулась Елене Старцевой. Она начала оплачивать счета за электроэнергию через Личный кабинет на сайте vostok-electra.ru еще 2 года назад. С тех пор женщина ни разу не пользовалась другими способами оплаты.

"В Личном кабинете я ценю не только возможность оплачивать счета в любое время суток и без очередей, но и безналичный расчет, — отметила победительница. — Уверена, что современные люди уже давно предпочитают пользоваться картами, так как это очень удобно и безопасно. Я всех своих знакомых агитирую к безналичному расчету".

Елена Григорьевна поблагодарила энергетиков за полезный подарок, пообещав и в дальнейшем быть добросовестным пользователем Личного кабинета.

Акция "Онлайн-плательщик" стартовала 1 апреля 2016 года и продлится до конца 2017 года. Ее участниками могут стать зауральцы, отказавшиеся от получения бумажной версии информационного листа. Они должны своевременно оплачивать коммунальные услуги и ежемесячно передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК "Восток". Победителей ждут ценные призы.

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