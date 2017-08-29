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Apple наметила "тройную" презентацию на 12 сентябряСегодня в 09:37

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Копите деньги на юбилейный iPhone.

12 сентября 2017 года Apple представит широкой публике новый iPhone 8 и две улучшенные версии iPhone 7. Презентация состоится в ходе осенней пресс-конференции в "Театре Стива Джобса", пишет The Wall Street Journal.

Новый iPhone оснащен технологией распознавания лиц, позволяющей пользователям разблокировать устройство, а также обладает расширенными функциями дополненной реальности.

Кроме того юбилейный флагман имеет безрамочный OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, беспроводную зарядку, вертикальную двойную камеру и процессор Apple A11, который может оказаться мощнейшим в мире, передает "Уралинформбюро".

По оценкам экспертов, базовая модель iPhone 8 в России будет стоить порядка 80-90 тысяч рублей. Столь высокая цена "яблочной" новинки объясняется дороговизной комплектующих.

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