"Екатеринбурггаз" победил в конкурсе профмастерства газовиковСегодня в 10:14
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Свердловской области.
Команда АО "Екатеринбурггаз" заняла первое место в общем зачете конкурса профессионального мастерства среди коллективов газовых хозяйств Свердловской области. Его финал состоялся 25 августа 2017 года в Нижнем Тагиле.
Первое золото сборной столицы Урала принесла аварийная бригада. К месту условного ЧП водителю спецавтомобиля Тимирхану Фахрутдинову пришлось добираться по непростой трассе: ехать по импровизированной колее, выполнять маневры поворотов и парковки в ограниченном пространстве.
Закрепили успех мастер Центрального аварийно-диспетчерского управления "Екатеринбурггаза" Олег Тумашев и слесарь Владимир Шакиров. Они четко и слаженно выполнили переход на байпас, ликвидировали возгорание на газопроводе, установили бандаж.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", самой зрелищной стала битва машинистов экскаваторов. Эта номинация была введена впервые за время существования конкурса. С заданием справились далеко не все. Один из заявленных участников даже отказался выйти на трассу. Организаторам пришлось срочно искать замену.
Екатеринбуржец Юрий Канин с ювелирной точностью "уложил" металлический прут на опоры и поставил наполненной водой ведро в пустое, не расплескав содержимое.
"Сложно было, потому что машина не моя. Я на такой никогда не работал, хотя стаж у меня не маленький. В "Екатеринбурггазе" уже 5 лет работаю. Специально ездил в Первоуральск тренироваться", - уже после своей победы рассказал Юрий Алексеевич.
В непростую ситуацию попали и слесари службы подземных сетей "Екатеринбурггаза", которым пришлось обслуживать "незнакомый" газорегуляторный пункт. В итоге Алексей Уфимцев и Владимир Владимиров заняли второе место, уступив лишь коллегам из Западного округа.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Егор Уфимцев принес в копилку команды Екатеринбурга бронзовую награду. По итогам регионального конкурса "Екатеринбурггаз" занял первое место, вторыми и третьими стали представители Западного и Южного округов.
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