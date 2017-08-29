Нести в массы интернет.

Совет Федерации направил в Минкомсвязи РФ письмо с просьбой допустить частных операторов к обеспечению интернетом поселков с населением от 250 до 500 человек, сообщают "Известия".

Сегодня в России действует госпрограмма "Устранение цифрового неравенства", которая предусматривает доступ всех жителей страны к так называемым универсальным услугам связи. Согласно распоряжению правительства РФ, единый оператор ПАО "Ростелеком" проводит в села волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). На столбе в центре поселка крепится Wi-Fi-роутер, который обеспечивает жителям выход в Сеть.

Проблема в том, что Wi-Fi редко покрывает всю территорию населенного пункта. И в этом случае селяне вынуждены либо искать зону приема, либо договариваться о прокладке до дома интернет-кабеля, что может вылиться в десятки тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

По данным Совета Федерации, расценки частных операторов связи зачастую ниже, чем тарифы "Ростелекома". Частники хотели бы "снабжать" жителей сельской глубинки связью, однако не могут получить доступ в регионах. Возможное объяснение этому – отсутствие единого регламента в работе центрального офиса "Ростелекома" и субъектах РФ, поскольку в пресс-службе компании заявили, что готовы "открыть" для частных провайдеров свои ВОЛС.

По мнению экспертов, допуск частников до сельской глубинки – правильная инициатива, поскольку желающих "снабжать" интернетом небольшие поселки не так уж и много.

Стоит напомнить, что с 1 августа 2017 года пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа стало бесплатным. Ранее действовал тариф - 45 рублей в месяц.

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