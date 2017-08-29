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После запуска ракеты КНДР с "Яндекс.Карт" пропал СахалинСегодня в 10:26

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И не появился до сих пор.

В ночь на 29 августа 2017 года в сервисе "Яндекс.Карты" произошел сбой, из-за которого перестал отображаться остров Сахалин. Как пишет РИА Новости, это совпало с пуском КНДР ракеты к острову Хоккайдо.

Сахалин исчез только на карте-схеме, на спутниковой и гибридной картах остров отображается. Ошибка появилась в 2.00 по московскому времени и сохраняется до сих пор, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что ракета была запущена из Северной Кореи в 23.57 28 августа по московскому времени. Она пролетела через воздушное пространство Японии и упала в Тихом океане недалеко от мыса Эримо. В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились об усилении давления на КНДР.

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