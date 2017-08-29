Второй раз за год.

Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности Минэнергетики провели в Неваде два испытания ядерной бомбы B61-12, передает "Уралинформбюро".

Первое испытание состоялось еще в марте 2017 года. Второе – 8 августа. Снаряд был сброшен с истребителя-бомбардировщика F-15E.

Как сообщается на официальном сайте Нацуправления ядерной безопасности, в обоих случаях бомбы не содержали заряда. Оценивались неядерные возможности снаряда, а также способность F-15E доставлять оружие.

B61 – бомба, являющаяся основным оружием стратегических ядерных сил США. Размещение ее последней модификации на базах НАТО в Европе запланировано на 2020 год.