Прокатным сбором в кинотеатрах.

Министерство культуры РФ планирует увеличить сбор для прокатчиков кинолент почти в 1 500 раз. Если законопроект будет принят, дистрибьюторам придется платить за право показывать картину 5 миллионов вместо 3 500 рублей. Дорогостоящее прокатное удостоверение нужно будет приобретать для фильмов с более чем 100 сеансами.

"Давайте посчитаем: какой-нибудь блокбастер идет в зале по 8-9 сеансов в день, иногда и не в одном зале, – рассказал "Уралинформбюро" директор екатеринбургского кинотеатра "Салют" Сергей Федяков. – Кинотеатр всегда берет на себя обязательство показывать ленту минимум две недели. 100 сеансов получается только в одном кинотеатре. А дистрибьютор работает по всей стране".

Для бюджета кассовых фильмов 5 миллионов – сумма несущественная. Гораздо хуже придется картинам - участницам кинофестивалей. "У качественных арт-хаусных фильмов насчитывается более 100 показов в России. Я боюсь, мы лишимся стоящих лент. У небольших дистрибюторов таких денег просто нет. Но министерство хочет "очистить" залы для российского кино. Неправильно, когда в действие рынка искусственно вмешиваются", – сетует Федяков.

А рыночную конкуренцию отечественный кинематограф пока не выдерживает. Так, в кинотеатре "Салют" от российских лент бокс-офис получил лишь 18%. Тогда как Министерство культуры хочет довести этот показатель до 20%.

На кошельках посетителей кинотеатров нововведение не отразится, уверен эксперт, - стоимость билетов на блокбастеры останется прежней.