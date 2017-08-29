Во второй раз.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на месяц ушел в декретный отпуск после рождения второй дочки. До конца года он еще раз отойдет от дел, чтобы видеть, как растет малышка. В целом сотрудники Facebook могут находиться в отпуске по уходу за младенцем до четырех месяцев.

О рождении дочери Огест (Август) Цукерберг сообщил на свой странице в социальной сети. Там же он опубликовал письмо новорожденной с пожеланиями насладиться всеми радостями детства. Кроме того, папа обещал приложить все усилия, чтобы построить для нее новый лучший мир, где "образование будет лучше, а болезней - меньше".

У Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан есть старшая дочь – двухлетняя Максима. После ее рождения отец также уходил в декретный отпуск, передает "Уралинформбюро".