На подъезде к Екатеринбургу.

30 августа 2017 года на подъезде к Екатеринбургу перекроют Челябинский тракт. Участок на 179 километре будет недоступен для проезда в течение 40 минут: с 5.00 до 5.20 и с 6.00 до 6.20.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", на данном отрезке будут выполняться строительно-монтажные работы.