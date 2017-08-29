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Дорожники перекроют Челябинский трактСегодня в 12:45

  • Текст

На подъезде к Екатеринбургу.

30 августа 2017 года на подъезде к Екатеринбургу перекроют Челябинский тракт. Участок на 179 километре будет недоступен для проезда в течение 40 минут: с 5.00 до 5.20 и с 6.00 до 6.20.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", на данном отрезке будут выполняться строительно-монтажные работы.

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