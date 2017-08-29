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Рыбу в Шершневском водохранилище "убили" водорослиСегодня в 13:07

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Прокуратура нашла причину мора.

Прокуратура Челябинской области выяснила причину массовой гибели рыбы в Шершневском водохранилище. Мор произошел из-за активного цветения сине-зеленых водорослей, вызванного повышением температуры воды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Ночью из-за водорослей резко снижается содержание растворенного в воде кислорода, и чувствительные к таким перепадам рыбы - чаще всего ерши и окуни - гибнут.

Стоит напомнить, что массовый мор рыбы в Шершневском водохранилище произошел в июле 2017 года.

Ранее по теме:
В Шершневском водохранилище передохла рыба

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