Утверждают ученые.

Люди, страдающие от недосыпания, склонны к рискованным поступкам, выяснили швейцарские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

В эксперименте приняли участие 14 мужчин в возрасте от 18 до 28 лет. Все они спали не больше пяти часов в сутки. Им предлагали принять участие в игре, в ходе которой можно было гарантированно получить небольшое количество денег, либо рискнуть и с некоторой вероятностью выиграть более внушительную сумму.

Одна ночь короткого сна никак не влияла на поведение участников эксперимента, передает "Уралинформбюро". Но через неделю они стали гораздо чаще рисковать. Специалисты видят причину этого в изменениях в работе префронтальной коры головного мозга, вызванных недосыпанием.