Из Москвы.

С 30 декабря 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет прямой рейс из Москвы в Мюнхен. Самолеты будут летать из Домодедово по вторникам и субботам до конца зимнего сезона 2017-2018.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика, по тарифу "промо" билет в одну сторону обойдется в 7 200 рублей, "эконом" - в 9 000 рублей (суммы включают все сборы, багаж и спортивное снаряжение).

Мюнхен – один из красивейших городов Германии, где есть множество музеев, галерей, соборов и замков. Зимой в нем можно совместить активный отдых на горных вершинах с шопингом.

Приобрести билет можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров. Парк воздушных судов насчитывает 43 самолета европейского концерна Airbus.