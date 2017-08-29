Команда ФАС грозит проституткам в массажных салонахСегодня в 14:52
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"Виагра" уже оштрафована.
Неэтичная реклама (непристойные и оскорбительные образы) остается традиционным объектом интереса свердловских антимонопольщиков. Об этом "Уралинформбюро" рассказал руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.
Отдельному "разбору полетов" подлежит реклама так называемых массажных салонов.
"Из общего количества дел мы 3% закончили дел, в которых реклама массажных салонов. Совместно с МВД мы также выработали определенную схему взаимодействия через доказывание рекламы проституции. Конкретно закончили дела по салонам "Виагра", "Ловелас Люкс", "Тропики", "Африка". Это - реклама услуг, которые не допускаются. Массажные салоны, в которых сотрудницы занимаются проституцией", - пояснил чиновник.
В целом количество обращений свердловчан, связанных с нарушениями ФЗ "О рекламе", в первой половине 2017 года выросло практически на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (264 против 185). Возбуждено на 60% дел больше (81 против 29)
35% от общего числа дел – это жалобы уральцев на смс-рекламу, поступающую без согласия на ее получение.
"Мы работаем по схеме, по которой к ответственности привлекаются операторы первого уровня - Билайн, Мегафон, МТС. Вне зависимости от того, сколько соглашений и с какими субоператорами у них подписано", - рассказал глава свердловского УФАС.
23% от общего числа дел – жалобы на недостоверную рекламу. В частности, рекламируются услуги по выдаче кредитов. В действительности же рекламодатель оказывает не финансовые, а платные посреднические услуги – приводит клиента в финансовое учреждение. И берет за это немалые деньги – до 46% от объема выданного банком кредита.
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