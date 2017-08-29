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Челябинскую область поразил массовый морСегодня в 14:42

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4 тысячи лет назад.

Ученые УрО РАН собираются раскрыть тайну массового мора жителей Южного Урала, случившегося 4 тысячи лет назад. Помогут им в этом останки, обнаруженные в одном из курганных захоронений в Карталинском районе Челябинской области, сообщает "Уралинформбюро".

По словам старшего научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН Светланы Шараповой, захоронения были обнаружены этим летом в ходе раскопок так называемого Неплюевского могильника. На его территории расположено 27 погребальных курганов. Самый крупный из них, как оказалось, содержит кости свыше 50 человек, захороненных примерно в одно и то же время.

Какая беда свела в могилу одновременно столько мужчин, женщин и даже детей, теперь предстоит выяснить "сводному отряду" археологов и антропологов. Следует сказать, что антропологи, участвовавшие в раскопках, уже обнаружили на костях очень много патологий. Так что вполне возможно, что 4 тысячи лет назад по Южному Уралу прошла эпидемия какой-то смертельной болезни.

"Определить причину высокой смертности помогут наши анализы, которые мы будем проводить в лабораторных условиях, — пояснила Светлана Шарапова. — Также хотим понять, что это были за люди, откуда пришли, и в какой степени родства по отношению друг к другу находились".

Кроме того, ряд черепов, обнаруженных в кургане, хорошо сохранились, что дает возможность восстановить облик южноуральцев бронзового века по методу Герасимова. Также с помощью генетических исследований останков археологи надеются определить пол "обитателей" Неплюевского могильника.

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