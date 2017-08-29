И "романтизации" рабовладельческого Юга.

Классика кинематографа США пала "жертвой" борцов с расизмом. Кинотеатр Orpheum в Мемфисе (штат Теннеси) отказался от юбилейного, тридцать пятого ежегодного показа фильма "Унесенные ветром" с Вивьен Ли в главной роли, пишет The New York Times.

Владельцы заведения объявили о прекращении 34-летней традиции раз в год демонстрировать оскароносную картину, так как столкнулись с обвинениями в расизме и неполиткорректности. По мнению части зрителей, кинотеатр навязывал им "устаревший романтизированный взгляд на старый добрый Юг".

Последний сеанс "Унесенных ветром" 11 августа 2017 года совпал с началом беспорядков в Шарлотсвилле, где ультраправые активисты и их противники устроили побоище после решения местных властей о демонтаже памятника командующему армией южан генералу Роберту Эдварду Ли.

Узнав о "капитуляции" руководства Orpheum, многие пользователи соцсетей обрушились с критикой на кинотеатр, так как сочли отказ демонстрировать классику американского кино оскорблением в адрес съемочной группы картины.

Снятый в 1939 году фильм "Унесенные ветром" стал самым кассовым в истории кинематографа - сборы от его проката составили 3,5 миллиарда долларов (с поправкой на инфляцию). Картина получила 10 "Оскаров", один из которых достался сыгравшей роль служанки Мамушки актрисе Хэтти Макдэниел. Она была первой афроамериканкой, ставшей обладательницей награды Американской киноакадемии, передает "Уралинформбюро".