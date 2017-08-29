На бензин не смогли.

Продукты в Свердловской области продолжают дорожать. Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, индекс потребительских цен (общий показатель цен на еду и бытовые товары) за первую половину 2017 года вырос на 1,8%.

По словам специалиста, стоимость продуктов менялась разнонаправленно. К примеру, морковь подорожала на 12%, а знаменитая гречневая крупа подешевела на 40%. Радуют цены на свинину и курицу - минус 13% и 5% соответственно.

По карману по-прежнему бьет заправка транспортных средств: топливо подорожало практически все, кроме дизельного. "Опережающим темпом цены растут на севере области", - уточнил Д.Шалабодов.