За год в ДТП там погибли 513 человек.

Челябинская область и Пермский край попали в список самых аварийных регионов России (коэффициент более 2,0). В течение 2016 года в этих субъектах РФ произошло более 3 200 и 2 600 ДТП соответственно. На Южном Урале в авариях погибли 283 человека, в Прикамье - 230.

Такие данные содержатся в исследовании МОЦ "За безопасность российских дорог", передает "Уралинформбюро". Всего в рейтинге перечислены 52 субъекта.

В зону недостаточной безопасности (коэффициент от 1,0 до 2,0) эксперты включили три уральских региона - Свердловскую область (более 1 700 ДТП, 301 погибший), Тюменскую (966 ДТП, 81 погибший), Югру (более 1 000 аварий, 96 погибших).

Оценку "удовлетворительно" (коэффициент меньше 1,0) специалисты не поставили ни одному субъекту РФ, входящему в УрФО.