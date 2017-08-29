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Екатеринбурженка отсудила 342 тысячи за канализационный люкСегодня в 18:19

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Испортивший ее машину.

Свердловский областной суд взыскал с коммунальщиков более 342 000 рублей за канализационный люк, повредивший машину екатеринбурженки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

В апреле 2016 года женщина за рулем Suzuki Grand Vitara наехала на люк ливневой канализации на улице Ясной. Плохо закрепленная крышка подпрыгнула и серьезно повредила машину. Стоимость ремонта с учетом износа автомобиля составила 180 775 рублей, без износа – 312 534 рубля.

Владелица машины обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга c иском к МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" о возмещении материального ущерба. В ответ коммунальщики обвинили женщину в превышении скорости. Суд удовлетворил требования истицы частично – в ее пользу были взысканы деньги на ремонт с учетом износа. Однако решение женщина опротестовала – расчет ремонта нужно было проводить без учета износа.

Свердловский областной суд изменил решение областного суда: коммунальщики будут обязаны оплатить ремонт машины "по полной".

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