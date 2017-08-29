Задержаны все рейсы.

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение. Над Черным морем в районе Сочи возможно формирование смерчей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого МЧС. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до 31 августа. Все это время ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер скоростью до 20-25 метров в секунду. Также возможен сход селей в горах.

Местные жители уже успели снять несколько смерчей на побережье. Фото и видео очевидцы выкладывают в социальные сети.

Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, задержаны вылеты и прилеты нескольких десятков рейсов до 19:30 29 августа.