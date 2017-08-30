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Замгенпрокурора прочит Среднеуральску экологическую катастрофуСегодня в 08:25

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Из-за состояния очистных сооружений.

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев обратил внимание врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на ситуацию с очистными сооружениями в Среднеуральске. Соответствующее обращение главе региона было направлено 29 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро".

В документе указывается на ненадлежащее техническое состояние системы водоотведения на территории муниципалитета, что, по мнению Пономарева, создает предпосылки для возникновения ЧС.

"Система городской водоочистки находится в неудовлетворительном состоянии, эксплуатируемые трубопроводы и сооружения — отстойники имеют существенные повреждения, допускающие проникновение сточных вод в почву. Одна из секций биофильтров, обеспечивающих очистку стоков, выведена из работы по причине аварийного состояния, механические фильтры неисправны. Из-за нарушения технологии очистки загрязненные сточные воды сбрасываются в окружающую среду. Это создает предпосылки для аварийной ситуации вплоть до экологической катастрофы", - отмечает Пономарев.

Куйвашеву замгенпрокурора предложил установить жесткий контроль за реконструкцией очистных сооружений Среднеуральска, определив при этом конкретных лиц, ответственных за проведение работ.

Спецпоручение об организации дополнительных надзорных мероприятий по защите прав среднеуральцев на благоприятную окружающую среду было направлено прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову.

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