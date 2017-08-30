Программу закрепят законодательно.

Проект Свердловской области по ускоренной замене лифтового оборудования будет растиражирован на всю Россию. Об этом 29 августа 2017 года во время поездки на Средний Урал заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.

"Регион является одним из "пилотов" по реализации программы ускоренной замены лифтового оборудования. Это очень важная программа. Реализованный здесь проект "1000 лифтов" мы будем развивать на территории всей страны", - сказал А.Чибис.

Чиновник добавил, что за субъектами законодательно закрепят обязанность обновлять определенную долю подъемников в ускоренном режиме.

Ранее "Уралинформбюро" писало, что кредитованием программы замены лифтов на Среднем Урале занимается производитель лифтового оборудования. Сами жители скинуться на обновление подъемников не в состоянии - одна кабина стоит порядка 2 миллионов рублей.

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