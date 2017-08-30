Российские регионы возьмут на заметку опыт свердловчан по замене лифтовСегодня в 09:34
- Текст
Программу закрепят законодательно.
Проект Свердловской области по ускоренной замене лифтового оборудования будет растиражирован на всю Россию. Об этом 29 августа 2017 года во время поездки на Средний Урал заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.
"Регион является одним из "пилотов" по реализации программы ускоренной замены лифтового оборудования. Это очень важная программа. Реализованный здесь проект "1000 лифтов" мы будем развивать на территории всей страны", - сказал А.Чибис.
Чиновник добавил, что за субъектами законодательно закрепят обязанность обновлять определенную долю подъемников в ускоренном режиме.
Ранее "Уралинформбюро" писало, что кредитованием программы замены лифтов на Среднем Урале занимается производитель лифтового оборудования. Сами жители скинуться на обновление подъемников не в состоянии - одна кабина стоит порядка 2 миллионов рублей.
Ранее по теме:
Опыт свердловчан по замене лифтов растиражируют по России
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:44
На Среднем Урале осужденный экс-главврач вновь попал под "уголовку"
За выплаты жене.Сегодня в 09:34
Российские регионы возьмут на заметку опыт свердловчан по замене лифтов
Программу закрепят законодательно.Сегодня в 09:26
Рулить торговлей "боярышником" в России будут регионы
Кабмин не против.Сегодня в 09:23
Российским тюремщикам запретят держать деньги в банках Швейцарии
И других стран.Сегодня в 09:15
На Серовском тракте перевернулся BMW - двое погибших
Еще трое пострадали.Сегодня в 09:14
Следственный комитет займется делом ЖК "Кольцовский"
После голодовки дольщиков.Сегодня в 09:11
Более 90 работников Роспана получили награды
В честь профессионального праздника.Сегодня в 09:01
Инспекция FIFA наведается в Екатеринбург
Проверять готовность к ЧМ-2018.Сегодня в 08:45
Минтранспорта Свердловской области оставили без "связи"
Развитием информтехнологий займется новый департамент.Сегодня в 08:28
В Сургуте глава "Феникса" ответит перед судом за неисправный парашют
Каждый прыжок с ним мог стать последним.Сегодня в 08:25
Замгенпрокурора прочит Среднеуральску экологическую катастрофу
Из-за состояния очистных сооружений.29 августа в 19:31
Вице-премьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
При свидетелях.29 августа в 19:27
На Сочи идут смерчи и ливни
Задержаны все рейсы.29 августа в 19:11
Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Экс-глава минздрава выходит на УДО.29 августа в 18:44
"Урал" поедет в Ярославль бороться за Кубок России
С "Шинником".
Главные новости
- Сегодня в 09:26Рулить торговлей "боярышником" в России будут регионы
- Сегодня в 09:14Следственный комитет займется делом ЖК "Кольцовский"
- Сегодня в 08:25Замгенпрокурора прочит Среднеуральску экологическую катастрофу
- 29 августа в 19:31Вице-премьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
- 29 августа в 19:11Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Аналитика
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?