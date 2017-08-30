×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские регионы возьмут на заметку опыт свердловчан по замене лифтовСегодня в 09:34

  • Текст

Программу закрепят законодательно.

Проект Свердловской области по ускоренной замене лифтового оборудования будет растиражирован на всю Россию. Об этом 29 августа 2017 года во время поездки на Средний Урал заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.

"Регион является одним из "пилотов" по реализации программы ускоренной замены лифтового оборудования. Это очень важная программа. Реализованный здесь проект "1000 лифтов" мы будем развивать на территории всей страны", - сказал А.Чибис.

Чиновник добавил, что за субъектами законодательно закрепят обязанность обновлять определенную долю подъемников в ускоренном режиме.

Ранее "Уралинформбюро" писало, что кредитованием программы замены лифтов на Среднем Урале занимается производитель лифтового оборудования. Сами жители скинуться на обновление подъемников не в состоянии - одна кабина стоит порядка 2 миллионов рублей.

Ранее по теме:
Опыт свердловчан по замене лифтов растиражируют по России

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×