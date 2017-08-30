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Туристов отправят в Крым со скидкойСегодня в 10:21

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Госбюджету это обойдется в миллиард.

Министерство туризма России планирует поддержать внутренний туризм значительными субсидиями. Туроператоры, предлагающие путевки в Краснодарский край и Крым, могут получить 1 миллиард рублей от государства. Это позволит им снизить стоимость поездки на 10%, пишут "Известия".

Получившие субсидии операторы должны будут выкупать места для туристических групп на регулярных и чартерных рейсах, а также поездах.

Оплата проезда зачастую составляет 50-70% от общей стоимости тура. Поэтому скидка "на билеты" сделает российские курорты доступнее для жителей отдаленных регионов. По мнению экспертов, такое нововведение простимулирует турпоток в межсезонье, передает "Уралинформбюро".

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