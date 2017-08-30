И экономить на поездках в офис.

99% екатеринбуржцев хотели бы работать из дома. К таким выводам пришли эксперты "Зарплата.ру" после опроса горожан.

10% респондентов уже трудятся удаленно – остальные пока только мечтают об этом. Жителей уральской столицы привлекает возможность сэкономить время и деньги на дорогу (75% и 57% соответственно). 74% опрошенных хотят решать свои дела днем, 25% – обедать дома. Еще 20% желают ходить "на работу" в пижаме и не бриться.

При этом екатеринбуржцы не готовы жертвовать зарплатой в угоду комфорту. 56% не согласны перейти на "удаленку" при сокращении дохода, передает "Уралинформбюро".