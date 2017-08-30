12 школ Екатеринбурга попали в ТОП-200 лучших учебных заведений РоссииСегодня в 11:05
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По числу будущих студентов.
12 школ столицы Урала вошли в число 200 средних образовательных учреждений, чьи выпускники чаще всего поступают в престижные вузы России. Рейтинг составило агентство "РАЭКС-Аналитика", пишут "Известия".
В первую десятку списка попал СУНЦ Уральского федерального университета. Также в рейтинге значатся екатеринбургские гимназии №№2, 9, 13, 35, 99 и 120, а также лицеи №№110, 130, 135, 180 и школа №200, передает "Уралинформбюро".
Эксперты отмечают, что больше половины мест в первой двадцатке занимают школы с физико-математическим или естественно-научным уклоном. Объясняется это тем, что их выпускники стремятся поступать не только на технические, но и на популярные экономические специальности.
Стоит напомнить, что элитные учебные заведения Екатеринбурга в этом году оказались в эпицентре скандала. Десятки первоклашек, имеющих постоянную прописку, не были зачислены в "английскую" и 99 гимназии на Уралмаше. Их места заняли дети с временной пропиской.
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