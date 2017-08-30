В самой большой школе города.

В школе №63 в Тюмени набрали 26 первых классов. Чтобы дать им буквенные обозначения, потребовался весь алфавит за исключением букв "ё", "й", "х", "ъ", "ь", "ы", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

МАОУ СОШ №63, рассчитанная на 1 500 учеников, - самая большая в Тюмени. В двух корпусах школы размещены 77 кабинетов. Педагогический коллектив учебного заведения укомплектован полностью.