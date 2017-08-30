"Культурным" советником челябинского губернатора.

2 сентября 2017 года в Москве в Колонном зале Дома союзов простятся с известным скрипачом Дмитрием Коганом.

38-летний музыкант скончался 29 августа от онкологического заболевания, пишут федеральные СМИ.

Дмитрий Коган выступал в Европе, Азии, Америке, Австралии и странах Ближнего Востока. В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. С 2011 по 2014 год он занимал должность советника по культуре губернатора Челябинской области.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным скрипача, передает "Уралинформбюро". "Дмитрия Когана связывали со Свердловской областью давние теплые отношения. Он не просто приезжал с концертами для уральской публики и поддерживал все наши самые смелые творческие проекты", - подчеркнул врио губернатора.