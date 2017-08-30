Перед зданием правительства.

Жительница Невьянска Светлана Букова, требующая положенную ей по закону квартиру, возобновила прерванную ранее акцию протеста. Женщина третий день голодает перед зданием правительства Свердловской области.

"Приехала в Екатеринбург 28 августа 2017 года. Третий день здесь. Сплю на скамейке под открытым небом, сегодня – под дождем. Поднялась температура, горло болит", - поделилась Светлана с корреспондентом "Уралинформбюро". На вопрос о сроках завершения голодовки добавила: "Когда привезут документы и ключи от квартиры. Или - вперед ногами".

По словам Буковой, администрация Невьянского ГО еще в начале июля 2017 года получила деньги по программе переселения из ветхого жилья, предназначенные, в том числе, и на покупку квартиры для нее. Тогда же чиновники попросили Светлану прекратить голодовку начатую в конце июне. На дворе почти сентябрь, а женщина по-прежнему остается без крыши над головой.

Как пишут невьянские СМИ, горадминистрация объявила тендер на приобретение жилья, а значит, новоселье Буковой – дело пары недель. Однако женщина настроена не столь оптимистично: "Они меня "завтраками" кормят – завтра, послезавтра. Администрация врет, что мне уже давно квартиру выделили. Это – неправда".

Получить оперативный комментарий в мэрии Невьянского ГО "Уралинформбюро" не удалось – на звонки там не отвечают.

История Светланы Буковой началась в 2012 году, когда ей и супругу по договору социального найма выделили жилье в бараке в поселке Ударник. Однако в "новенькой" квартире чета не жила и дня – дом разваливался на глазах. Женщина принялась обивать пороги чиновничьих кабинетов.

В июле 2016 года суд обязал администрацию Невьянского ГО предоставить Буковым жилое помещение площадью не менее 29 квадратных метров. Однако чиновники опротестовали решение, и только в марте 2017 года оно вступило в законную силу.

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