Под Тобольском.

Тобольский горсуд взыскал с ООО "Судоремонт Сумкино" более 800 тысяч рублей в пользу дочери и внуков погибшего на производстве слесаря-судоремонтника.

Трагедия на берегу Иртыша у поселка Сумкино произошла 23 мая 2016 года при проведении сварочных работ на барже с использованием газового оборудования. Погибли двое рабочих, еще одного увезли в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Виновными в ЧП признали начальника механического участка Валерия Шарапова и мастера Камиля Алеева. Оба получили условные сроки.

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