Екатеринбуржцам вернули пригородные кассы на железнодорожном вокзалеСегодня в 13:20
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После ремонта.
В западном крыле железнодорожного вокзала Екатеринбург после реконструкции открыли пригородные кассы. Для обслуживания пассажиров там сейчас работает 4 окна, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Свердловской пригородной компании".
Ремонт касс начался в феврале 2017 года. На время работ были открыты две дополнительные кассы в восточной арке вокзала – пассажиры могли быстро приобретать билеты, не заходя в здание. Кроме того, увеличили количество касс в восточном крыле. Но и их не хватало. По сообщениям читателей "Уралинформбюро", сотрудники вокзала продавали билеты прямо на улице.
Сейчас временные окна по продаже билетов в арке закрыты. В здании вокзала работает 12 пригородных касс. Пассажиры также могут приобрести билеты на пригородные поезда и через терминалы самообслуживания, на сайте "Свердловской пригородной компании" и через мобильное приложение "Пригород".
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