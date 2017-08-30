В столице Урала отключили камеры на "выделенках" Сегодня в 12:39
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И отказались штрафовать автомобилистов.
В Екатеринбурге отключили камеры фиксации нарушений на выделенных полосах для общественного транспорта. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, с 29 августа 2017 года автомобилистов перестали штрафовать за проезд по ним.
Ранее инспекторы ГИБДД выдали предписание мэрии с требованием убрать "выделенки". Однако чиновники не согласились с Госавтоинспекцией и обжаловали документ в суде. Суд оставил предписание в силе, однако мэрия до сих пор не навела порядок на дорогах.
По мнению инспекторов ГИБДД, из-за "выделенок" в Екатеринбурге скапливаются пробки. Кроме того, на улице Розы Люксембург - от Малышева до Народной Воли - полоса для общественного транспорта заблокировала автомобилистам проезд на парковку. Аналогичная ситуация сложилась на отрезке Малышева от Вишневой до Гагарина: там автолюбители не могут подобраться к административному зданию по Малышева, 126. Кроме того, автовладельцы вынуждены выезжать с прилегающей территории сразу на вторую полосу.
В дальнейшем чиновники хотят обустроить "выделенки" на Ленина, Кирова, Долорес Ибаррури и Посадской. Для автомобилистов планируется оставить лишь по одной полосе в каждую сторону.
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