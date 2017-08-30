В 2018 году.

В 2018 году в Среднеуральске стартует реконструкция очистных сооружений. Соответствующее распоряжение дал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

По данным областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, Среднеуральск уже подготовил проект на строительство нового объекта водоочистки, стоимость которого оценивается в 300 миллионов рублей. Деньги выделяются из регионоального и местного бюджетов.

"Строительство новых мощностей позволит, во-первых, довести до нормативных показателей качество стоков, которые город сбрасывает в водоем водохозяйственного значения. Во-вторых, подключить к централизованной системе водоочистки дома частного сектора и, наконец, обеспечить Среднеуральску возможность дальнейшего развития и перспективной застройки", - заявил Н.Смирнов.

29 августа 2017 года заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев направил Евгению Куйвашеву обращение, в котором акцентировал внимание на бедственном положении Среднеуральска. По словам силовика, неудовлетворительное состояние системы городской водоочистки создает предпосылки для аварийной ситуации в муниципалитете – вплоть до экологической катастрофы.

Пономарев предложил главе региона установить жесткий контроль за реконструкцией очистных сооружений в Среднеуральске, определив при этом конкретных лиц, ответственных за проведение работ.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация сложилась во многих городах России. Значительная часть муниципалитетов не то что "советских" очистных - вообще никаких не имеет.

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