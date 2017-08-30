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В Челябинске задержанных в ходе спецоперации отпустили по домамСегодня в 14:16

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Проверили свыше 90 человек.

В Челябинске задержанных 29 августа 2017 года в ходе спецоперации отпустили по домам. "В полицию было доставлено более 90 человек. Все проверены по спецучетам. Нарушений не выявлено", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Как сообщалось ранее, в ресторане "Маленькая Грузия", расположенном в микрорайоне Тополиная Аллея, сотрудники уголовного розыска регионального главка при силовой поддержке ОМОН и Росгвардии проводили оперативно-следственные мероприятия. Посетителей и работников заведения вывели на улицу и уложили лицами на асфальт. Затем их усадили в автозаки и отвезли в полицию.

Ранее по теме:
В Челябинске ОМОН уложил десятки мужчин лицом на асфальт

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