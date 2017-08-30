Свердловские власти защитят гимназию и роддомСегодня в 16:13
- Текст
От рекламы и застройки.
Сразу пять объектов культурного наследия (ОКН) обзаведутся охранными зонами 31 августа в ходе заседания правительства Свердловской области. Их проекты разработаны региональным Управлением по охране и использованию ОКН, сообщает "Уралинформбюро".
Два из пяти памятников - Дом Рязанова (Ленина, 17) и бывшая женская гимназия (Антона Валека, 11) - находятся рядом со зданием УФСБ России по Свердловской области. Его в ближайшее время ожидает капитальная реконструкция, проект которой летом 2017 года дважды обсуждался градсоветом. И хотя формально новый дом чекистов не "залезает" в охранные зоны памятников, архитекторы опасаются, что 18-этажный новодел будет подавлять расположенные рядом старинные здания.
Дом Рязанова (на переднем плане слева) и проектируемое здание УФСБ на эскизе, разработанном архитекторами ООО "Нартекс". Фото: екатеринбург.рф.
Поэтому еще в апреле 2017 года группа экспертов из Челябинска и Барнаула разработала рекомендации, что можно делать в границах этих памятников, а что делать нельзя. В частности, во дворах Дома Рязанова и женской гимназии запрещено прокладывать на- и надземные инженерные сети, а также обустраивать временные открытые парковки. Строить капитальные объекты в этой зоне разрешено, но не выше 4-5 этажей.
Здание бывшей женской гимназии (ул. Антона Валека, 11). Фото: yandex.ru/maps.
Не менее сложная градостроительная ситуация и вокруг остальных ОКН, чьи охранные зоны правительство собирается утвердить. Так, по соседству с Усадьбой Самарцева (Розы Люксембург, 54) не первый год идет стихийная офисная застройка. В 2008 году там появился 7-этажный бизнес-центр NEBO, а в 2018 году ожидается сдача его второй очереди высотой 18 этажей.
Во дворе Усадьбы Блохиной сегодня строятся многоэтажные жилые дома. Фото: yandex.ru/maps.
А рядом с Усадьбой Блохиной (Розы Люксембург, 66а) и земско-городским родильным домом (Декабристов, 32) строятся многоэтажные жилые дома. Чтобы максимально обезопасить эти памятники от покушения на их архитектурную и историческую целостность, в проекте охранных зон содержится запрет на возведение во дворах обозначенных домов капитальных объектов выше 2 этажей, а перед фасадами - остановочных модулей и рекламных щитов.
Ранее по теме:
Свердловские власти защитили памятники на Чапаева
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:15
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.Сегодня в 20:05
"Смертельный" корпус на ЗиКе восстановят к 30 ноября
2017 года.Сегодня в 20:05
Путин дает деньги только на добро
А на дома и машины - нет.Сегодня в 19:54
Бедность все-таки порок
С которым надо бороться.Сегодня в 19:35
Екатеринбургские автомобилисты "окоченели" от неуважения друг к другу
В 9-балльных пробках.Сегодня в 19:18
Глава УГИБДД Прикамья покинул пост
С ним не продлили контракт.Сегодня в 19:01
Погубившего мать с ребенком невьянца посадили на 6 лет
В колонию общего режима.Сегодня в 18:49
Южноуральское УФАС затормозило торги по выбору мусорного концессионера
Из-за "избыточных требований".Сегодня в 18:27
В Прикамье подростка убило током
Когда он заряжал мотоцикл.Сегодня в 18:14
10-летний курганец попал в реанимацию после ДТП
На Бурова-Петрова.Сегодня в 18:00
"РН-Пурнефтегаз" начал чествовать нефтяников
С самого отдаленного – Харампурского месторождения.Сегодня в 17:52
Свердловчанин погиб в ДТП с коровой
На трассе Ревда - Мариинск - Краснояр.Сегодня в 17:51
На Пермском тракте водители застыли в 10-километровой пробке
У поселка Кукуштан.Сегодня в 17:32
В центре Тюмени две улицы залило кипятком
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 17:27
Тюменский суд отправил наркодельцов из новосибирской ОПГ за решетку на 18 лет
За 55 кило "синтетики".
Ещё в сюжете «Снести нельзя оставить»
Главные новости
- Сегодня в 20:15Мы в ответе за тех, кого обучили
- Сегодня в 19:18Глава УГИБДД Прикамья покинул пост
- Сегодня в 17:52Свердловчанин погиб в ДТП с коровой
- Сегодня в 16:28Главу администрации Верхотурья отправили в отставку
- Сегодня в 15:10В Тобольске схватили поджигателя новостроек
Аналитика
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.