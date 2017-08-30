От рекламы и застройки.

Сразу пять объектов культурного наследия (ОКН) обзаведутся охранными зонами 31 августа в ходе заседания правительства Свердловской области. Их проекты разработаны региональным Управлением по охране и использованию ОКН, сообщает "Уралинформбюро".

Два из пяти памятников - Дом Рязанова (Ленина, 17) и бывшая женская гимназия (Антона Валека, 11) - находятся рядом со зданием УФСБ России по Свердловской области. Его в ближайшее время ожидает капитальная реконструкция, проект которой летом 2017 года дважды обсуждался градсоветом. И хотя формально новый дом чекистов не "залезает" в охранные зоны памятников, архитекторы опасаются, что 18-этажный новодел будет подавлять расположенные рядом старинные здания.



Дом Рязанова (на переднем плане слева) и проектируемое здание УФСБ на эскизе, разработанном архитекторами ООО "Нартекс". Фото: екатеринбург.рф.

Поэтому еще в апреле 2017 года группа экспертов из Челябинска и Барнаула разработала рекомендации, что можно делать в границах этих памятников, а что делать нельзя. В частности, во дворах Дома Рязанова и женской гимназии запрещено прокладывать на- и надземные инженерные сети, а также обустраивать временные открытые парковки. Строить капитальные объекты в этой зоне разрешено, но не выше 4-5 этажей.



Здание бывшей женской гимназии (ул. Антона Валека, 11). Фото: yandex.ru/maps.

Не менее сложная градостроительная ситуация и вокруг остальных ОКН, чьи охранные зоны правительство собирается утвердить. Так, по соседству с Усадьбой Самарцева (Розы Люксембург, 54) не первый год идет стихийная офисная застройка. В 2008 году там появился 7-этажный бизнес-центр NEBO, а в 2018 году ожидается сдача его второй очереди высотой 18 этажей.



Во дворе Усадьбы Блохиной сегодня строятся многоэтажные жилые дома. Фото: yandex.ru/maps.

А рядом с Усадьбой Блохиной (Розы Люксембург, 66а) и земско-городским родильным домом (Декабристов, 32) строятся многоэтажные жилые дома. Чтобы максимально обезопасить эти памятники от покушения на их архитектурную и историческую целостность, в проекте охранных зон содержится запрет на возведение во дворах обозначенных домов капитальных объектов выше 2 этажей, а перед фасадами - остановочных модулей и рекламных щитов.

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