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Челябинцы задыхаются из-за смогаСегодня в 15:25

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Экологи бьют тревогу.

Жители Челябинска и Копейска задыхаются от смога. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе благотворительного экологического фонда "Моя планета", за вечер 29 августа - утро 30 августа к ним поступила 161 жалоба от южноуральцев.

По мнению копейчан, загрязнитель воздуха - Машиностроительный завод, челябинцы негодуют на выбросы нескольких промышленных предприятий.

"На данный момент наши активисты выявили ряд источников загрязнителей в Советском, Ленинском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. В основном, это предприятия, которые занимаются переработкой промышленных отходов либо имеют малые литейные производства, которые умышленно не соблюдают режим в период неблагоприятных метеорологических условий. По всем выявленным фактам будем обращаться в надзорные ведомства", - пояснил директор БЭФ "Моя планета" Виталий Безруков.

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