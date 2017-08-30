Сборы в школу облегчили кошельки россиян на 13 тысяч рублейСегодня в 16:26
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На ребенка.
Российские родители потратили в этому году 12 745 рублей на сборы ребенка в школу. Это на 14% меньше, чем годом ранее, показал опрос "ВЦИОМ-Спутник".
Расходы снизились по всем позициям, кроме обуви и одежды. Покупка "сменки" и школьной формой обошлась примерно в 6,4 тысячи рублей (год назад – 5,9 тысячи). Учебники стоили 1,2 тысячи рублей, а портфель и письменные принадлежности – 1,7 тысячи.
Самый дорогие сборы в школу были зафиксированы в 2015 году – тогда пришлось раскошелились на 20 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".
Опрос проводился 26-28 августа 2017 года среди 1 800 респондентов.
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