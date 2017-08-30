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В Екатеринбурге закрывают улицу МашиностроителейСегодня в 16:07

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На два дня.

1 сентября 2017 года в 22.00 в Екатеринбурге закроют улицу Машиностроителей. Она будет недоступна для проезда до 6.00 4 сентября.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, специалисты ТТУ будут перекладывать в районе остановки Площадь Первой Пятилетки трамвайные пути.

В связи с этим трамваи №№5 и 24 не будут доезжать до остановки "Площадь Первой Пятилетки". Автомобилисты не смогут проехать по Машиностроителей от Ильича до Кировградской. Для них организуют проезд по Кировградской, Стахановской и проспекту Орджоникидзе.

Стоит отметить, что 30 августа ООО "ГУДСР" заблокировало движение по четной стороне улицы Московской от переулка Арамильского до улицы Островского. Отрезок будет недоступен для проезд на период капремонта - до 10 сентября.

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